كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

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أتاح برنامج سكني، الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة".

وأضاف: "وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa/products/installment-facilitator-program".





القسط الميسر



الهدف:



المميزات:



التصنيف:



الفئة المستهدفة:



المتطلبات:



خطوات التسجيل:



هو دعم إضافي، عبارة عن خصم على سعر بيع الوحدة السكنية ضمن مشاريع البيع على الخارطة ويكون على مشاريع محددة وتحدث بشكل مستمر.- تقديم دعم إضافي للحصول على تمويل بقسط ميسر وذلك لرفع نسبة تملك الأسر السعودية.- وحدات تحت الأنشاء.- قسط ميسر يبدأ من 850 ريالاً سعوديًا / شهريًا.- الاستفادة من برنامج الضمانات.- وحدات سكنية من مشاريع البيع على الخارطة.- مستفيدي برنامج سكني الذين لا يتجاوز صافي راتبهم الشهري 7,000 ريال سعودي.- ان يكون صافي الراتب من 3,000 الى 7,000 ريالالمستندات المطلوبة: تعريف بالراتب وكشف حساب آخر 3 أشهر.تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.كذلك يمكن التسجيل من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.الانتقال إلى خيار منتجات الدعم السكني.اختيار القسط الميسر.قراءة تفاصيل البرنامج والضغط على زر إنشاء طلب جديدة.إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.