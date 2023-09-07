تفاصيل جديدة حول حبس ولي الأمر المتغيب نجله عن الدراسة 20 يومًا

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حسم محام، الجدل المثار حول سجن ولي الأمر الذي يغيب نجله عن المدرسة لمدة 20 يومًا.

وقال المحامي خالد أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، إنه يتم إحالة ولي أمر التلميذ الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا دون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل. اضافة اعلان

وأضاف أبو راشد عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أنه من خلال التحقيقات يتم الكشف عن سبب الغياب المتواصل عبر التوجه بالسؤال إلى الطالب: "هل القصور من والدك؟.

وأوضح أنه بناء عليه يتم البحث عن قصور ولي الأمر، وفي حالة إذ كان الأب غير مقصر، وأثبت هذا في التحقيقات معه، فإن المسؤولية لاتقع عليه.



التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة



الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة



هل فعلا غياب الطالب عن الدراسة 20 يوم يؤدي الى سجن ولي الامر ؟ وهل من تفصيل ؟ https://t.co/ORP6Iz71pT September 7, 2023

وكانت وزارة التعليم أعلنت تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.ويُحال ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة 20 يومًا بدون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.بدورها تحيل النيابة ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، وهناك يحق للقاضي أن يصدر حكماً بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب. وفقًا لما أكدته الوزارة.وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.