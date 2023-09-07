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اقتلعت الخيام.. رياح عنيفة تجتاح سوق الخميس الشعبي بجازان (فيديو)

سوق الخميس
سوق الخميس
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، تضررا كبيرا بأحد الأسواق في جازان.

الرياح في سوق الخميس الشعبي:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله، فقد تسببت الرياح القوية في تضرر البسطات والخيام في سوق الخميس الشعبي بمحافظة العارضة بجازان .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تطاير الخيام وتضرر البسطات التي تم وضع البضائع عليها لعرضها في السوق .

كما أظهر أيضا، محاولة المواطنين حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة .

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وغيرها من المناطق بالمملكة.

تساقط حبات البرد:



وفي وقت سابق ، تكونت بردية قوية على محافظة هروب صاحبها تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة عمت منطقة عسير.


وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت هروب وعسير لبردية قوية مع حالة مطرية وتساقط حبات البرد.

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