بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشر

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نشرت منصة "أبشر" تفاصيل عن المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل فوري وبدون غرامات خلال المهلة التصحيحية.



ويمكن معرفة المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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خدمة إسقاط المركبات:



أنواع المركبات:







وفي تعريفها للخدمة، أوضحت المنصة أن خدمة إسقاط المركبات هي خدمة تتيح التعرف على منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية والتي تنتهي في 1 مارس 2024موفيما يخص أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة، أضافت أنها كالتالي:1- مركبة خصوصي2- مركبة نقل عام3- حافلة صغيرة عامة4- مركبة نقل خاص5- حافلة صغيرة خاصة6- مركبة أجرة7- مركبة أشغال عامة8- دراجة ناريةمنصة أبشر:في وقت سابق، منحت منصة أبشر إمكانية تسجيل المنشأة كمركز معتمد في الخدمة عن طريق تقديم طلب خلال الحساب الخاص به في منصة “أبشر أفراد”.وبعدها يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الإدارة العام للنقل والمرور، حيث يتم إضافة الصلاحية على الحساب في منصة “أبشر أعمال” للبدء بالاستفادة من الخدمة.حيث يتم التوجه للمركز، وبعدها يتم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل للجوال.https://twitter.com/Absher/status/1699773286819774710/photo/1