بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشر

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نشرت منصة "أبشر" تفاصيل عن المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل فوري وبدون غرامات خلال المهلة التصحيحية.
ويمكن معرفة المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
خدمة إسقاط المركبات:
وفي تعريفها للخدمة، أوضحت المنصة أن خدمة إسقاط المركبات هي خدمة تتيح التعرف على منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات خلال المهلة التصحيحية والتي تنتهي في 1 مارس 2024م
أنواع المركبات: وفيما يخص أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة، أضافت أنها كالتالي:
1- مركبة خصوصي
2- مركبة نقل عام
3- حافلة صغيرة عامة
4- مركبة نقل خاص
5- حافلة صغيرة خاصة
6- مركبة أجرة
7- مركبة أشغال عامة
8- دراجة نارية
منصة أبشر:
في وقت سابق، منحت منصة أبشر إمكانية تسجيل المنشأة كمركز معتمد في الخدمة عن طريق تقديم طلب خلال الحساب الخاص به في منصة “أبشر أفراد”.
وبعدها يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الإدارة العام للنقل والمرور، حيث يتم إضافة الصلاحية على الحساب في منصة “أبشر أعمال” للبدء بالاستفادة من الخدمة.
حيث يتم التوجه للمركز، وبعدها يتم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل للجوال.
https://twitter.com/Absher/status/1699773286819774710/photo/1