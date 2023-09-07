الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


قالت النيابة العامة  إن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، مؤكدة أن المنظم السعودي وضع العديد من الخطوات لتعزيز هذه الحماية.اضافة اعلان

خطوات مهمة:

وأوضحت أن من ضمن الخطوات  وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وأضافت أنه يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد على مائة ألف ريال.

مضاعفة العقوبة:

وتابعت أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

 

نيابة الاحتيال المالي:

في وقت سابق، أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
 وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية.

الوصول إلى الحسابات البنكية

ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم.
وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

حماية الأموال العامة

 وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.


https://twitter.com/bip_ksa/status/1699799798851961297

اقرأ أيضا

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

WhatsApp Image 2023-09-07 at 6.05.47 PM
9:16 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

الجوازات
8:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

اقرأ أيضا

في مقدمتها عقبة ضالع بعسير .. باحث بالمملكة يقدم ابتكارا لمعالجة التجاوزات المرورية الخاطئة

بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشر

خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار

أمطار غزيرة وتساقط البرد جنوب مكة المكرمة

إنجاز جديد للمملكة .. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35 %

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 5.39.49 PM 5:47 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

خسر فلذة كبده وطلق زوجته .. سجين يروي قصته مع المخدرات

WhatsApp Image 2023-09-04 at 12.09.53 AM 12:21 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يضبط 3 متسولين بالجوف .. ويكشف عن جنسيتهم

download (1) 7:11 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

قريبًا.. إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران

WhatsApp Image 2023-09-02 at 4.40.16 PM 4:54 م السبت، 02 سبتمبر 2023

باعوا أنفسهم من أجل المال .. الإطاحة بتجار السموم في عسير والدمام وسكاكا

اقرأ أيضا

سوق الخميس
5:22 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

اقتلعت الخيام.. رياح عنيفة تجتاح سوق الخميس الشعبي بجازان (فيديو)

ديوان المظالم
5:03 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ديوان المظالم يبحث توفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية

القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع
4:54 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إلى جانب 34 دولة.. القوات المسلحة تواصل مشاركتها في تمرين "النجم الساطع" في مصر

أخبار السعودية
4:39 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل جديدة حول حبس ولي أمر الطالب المتغيب والموظف الذي يزور الحضور والانصراف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين