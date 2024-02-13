قرار مهم لمجلس الوزراء بخصوص الشهود والمبلغين عن الجرائم وهؤلاء

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.





قرار عاجل من مجلس الوزراء بخصوص الشهود والمبلغين



مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال



ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.كما ناقش ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.