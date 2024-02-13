عاجل.. خصم البنك من حساب المواطن.. البرنامج يرد بهذا الإجراء

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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى التحرك عند إقدام البنك على الخصم من قيمة الدعم.





خصم ضريبة الدخل من حساب المواطن



اهلا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb ، نسعد بخدمتك February 13, 2024

الدفعة الـ 75 من حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

