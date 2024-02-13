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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خصم البنك من حساب المواطن.. البرنامج يرد بهذا الإجراء

حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى التحرك عند إقدام البنك على الخصم من قيمة الدعم.

خصم ضريبة الدخل من حساب المواطناضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان يحق خصم مستحقات زكوية وضريبة دخل من مؤسسة سابقة له، بعد تراكم فواتير الزكاة نتيجة فشل المشروع، وفي ظل مطالبات بالسداد من مبلغ دعم حساب المواطن الموجود في حسابه البنكي، ويتساءل حول مدى قانونية ذلك؟.
 وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".


الدفعة الـ 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن عن إيداع الدفعة الـ75، البالغة 3.4 مليار ريال في حسابات 10.8 مليون مستفيد انطبقت عليهم شروط الأهلية.
ويمكن الاطلاع على نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
ودعا حساب المواطن في إفادة سابقة، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 75 - في حساباتهم بعد - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.
وقال البرنامج: "في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط (من هنا)".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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