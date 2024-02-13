عاجل.. راتب 9,800 شهريًا.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (الرياض، ينبع، جيزان، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي:





برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف



المؤهلات المطلوبة:



الرواتب:



طريقة التقديم:



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:



- نجار - عدد 1 (للرجال)- مشغل - عدد 1 (للرجال)- عامل نخيل - عدد 3 (للرجال)- فني شبكة - عدد 1 (للرجال)- مساعد - عدد 1 (للرجال والنساء)- مشرف مستودع - عدد 1 (للرجال)- مسؤول - عدد 1 (للرجال والنساء)- مفتش جودة وسلامة - عدد1 (للرجال)- مهندس عمارة - عدد 1 (للرجال والنساء)- أخصائي مساندة فنية - عدد 1 (للنساء)- مساعد مدير المشروع - عدد 1 (للرجال والنساء)- أخصائي إدارة مشاريع -عدد1 (للرجال والنساء)- أخصائي أجهزة تشغيل - عدد 2 (للرجال والنساء)- فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء - عدد 2 (للرجال)- فني أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء - عدد 1 (للرجال)- الأبتدائية- المتوسطة- الثانوية- الدبلوم- البكالوريوس- الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (9,800) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.