عاجل.. أمطار ورعود وعواصف.. توقعات الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة، مع فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.







حالة مطرية مع رياح مثيرة للأتربة حتى الخميس



انخفاض درجات الحرارة على المملكة ودول الخليج



حوض علوي بارد من شمال شبه الجزيرة العربية



أمطار رعدية عشوائية اليوم وغدًا



أحوال جوية غير مُستقرة



جبهة هوائية باردة وأمطار غزيرة الخميس



أمطار مُتفاوتة الغزارة وعواصف رعدية



انخفاض ملموس على درجات الحرارة



وحسب "طقس الغربية"، فمن المتوقع أن تزداد فرص تساقط الأمطار اليوم على جدة وتبوك وتستمر حتى يومي الخميس والجمعة.وكشف خبير الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عن تفاصيل أحوال الطقس وانخفاض درجات الحرارة على المملكة ودول الخليج، مبينًا أن ذلك يرجع إلى تشكل المنخفض الجوي منذ أمس، وبدأ شرق الحدود الشمالية برفحاء إلى ما بين منطقتي الجوف وحائل حتى شرق القصيم وأجزاء من الرياض والشرقية بأمطار غزيرة، ليصبح متكاملاً على الحدود مع الإمارات.ووفق "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة مُجدداً خلال الأيام القادمة، وتتصاعد تدريجيًا مع مُرور الأيام، وهي ناتجة عن اندفاع حوض علوي بارد من شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب.ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم الثلاثاء لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاء من مُرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، مُتمثلة بأجزاء مُتفرقة من عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، وقد تمتد ليلاً لأجزاء من حائل والقصيم.أما يوم الأربعاء، فتبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة، تنتشر على إثرها كميات من السُحب والغيوم على ارتفاعات مُختلفة في شمال ووسط وغرب المملكة ويتخللها سُحب ركامية في نطاقات عشوائية مصحوبة بهطول أمطار رعدية.أما يوم الخميس، ومع استمرار تدفق الهواء البارد من الشمال الغربي من المُتوقع أن تتشكل جبهة هوائية ثابتة تتسبب باشتداد الأمطار على أجزاء عِدّة من شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن والقصيم وحائل وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تطال بعض المناطق الساحلية.كما يُحتمل أن تتأثر شمال غرب المملكة ببعض السُحب الممطرة ويشمل ذلك أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم جبل اللوز.كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في غالبية المناطق الشمالية وشمال الوسط، في حين ترتفع في الرياض والشرقية بشكل واضح، ولا يُستبعد يوم الجمعة أن تمتد بعض السُحب الماطرة لأجزاء أخرى من منطقة الرياض، وقد تطال العاصمة بالإضافة إلى أجزاء من وسط المنطقة الشرقية، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المُتابعة.