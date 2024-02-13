مجلس الوزراء يؤكد على أهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

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أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على أهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.



حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين



خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء



ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.