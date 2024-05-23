عاجل.. شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا

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نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن، بعد صدور قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتعديله.

ويهدف الدليل إلى توضيح تفاصيل قرار العمل المرن بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا.





قواعد تنظيم العمل المرن



تاريخ تطبيق القرار



نطاق سريان القرار



العلاقة التعاقدية والشروط والضوابط



عدد عقود العاملين المرنين وآلية احتساب العامل المرن في برنامج نطاقات



المخالفات والعقوبات



الأسئلة الشائعة



ما ضوابط مدة عقد العمل المرن؟



هل التعاقد من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن إلزامي؟



هل توجد نسبة أو عدد عقود للعاملين بنظام العمل المرن في المنشأة الواحدة؟



هل نظام العمل المرن مقتصر على السعوديين؟



هل يتم تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن؟



1- يقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.2- تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.3- تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.4- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية).5- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.6- لا يخضع العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) لفترة تجربة.7- يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.8- يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.9- يتم احتساب أجر العامل في تنظيم (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.10- تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهريًا ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.11- مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.12- يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز المدة؛ لصاحب العمل التمديد أو التجديد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.13- تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانين) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بتنظيم (العمل المرن).14- يجب أن يكون عقد العمل إلكترونيًا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.15- يشترط لتوظيف العاملين بتنظيم (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (75913) بتاريخ (19 /5/ 1445هـ)، وما يطرأ عليه.16- يتم اعتماد مزودي الخدمة للعمل المرن بناءً على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.17- يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.يسري هذا القرار من تاريخ نشر القرار الوزاري لتنظيم العمل المرن رقم (153307) وتاريخ (11 / 11 / 1445هـ).نطاق سريان هذا القرار على جميع الجهات الراغبة من الاستفادة من التوظيف بنمط العمل المرن.تخضع العلاقة التعاقدية للعامل المرن لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل "المرن" عقد عمل يتم توثيقه في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة (منصة العمل المرن) وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في العقد الموحد في منصة العمل المرن.- لا يوجد حد أعلى لعدد عقود العاملين المرنين.- يجب إكمال ما لا يقل عن 160 ساعة في الشهر للعامل أو مجموعة العاملين المرنين ليتم الاحتساب في برنامج نطاقات.- يتم احتساب ما نسبته 20% كحد أقصى من إجمالي العاملين السعوديين لدى المنشأة في برنامج نطاقات (وللوزارة الحق في تعديل النسبة وفق ما تراه وتحدده في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة).- تخضع الأوزان وآلية الاحتساب لضوابط الاحتساب في برنامج نطاقات.يخضع العمل المرن لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (75913) بتاريخ (19 /5/ 1445هـ)، وما يطرأ عليه من تعديلات.تكون ضوابط مدة عقد العمل المرن سنة واحدة فقط لدى صاحب عمل واحد (متصلة كانت أو متفرقة)، ويمكن للطرفين تمديد العلاقة التعاقدية من خلال تجديد عقد العمل المرن بموافقة العامل بعد إكمال مدة العقد لسنة أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.نعم، لا بد من توثيق العقد من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية حسب ما ورد في القرار رقم (153307) وتاريخ (11/ 11/ 1445هـ).يمكن للمنشآت التعاقد مع العاملين المرنين بلا حد أقصى، ولكن لن يتم احتساب العاملين المرنين في برنامج نطاقات إلا ما نسبته 20% من إجمالي العاملين السعوديين لدى نفس المنشأة.يقتصر نظام العمل المرن على السعوديين فقط في الوقت الحالي.عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية للعمل المرن يتم آلياً تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم الاحتساب طبقاً للآلية المتبعة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.