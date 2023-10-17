الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"موهبة" تطلق رحلتها السنوية لاكتشاف المواهب في المجالات العلمية

المواهب
مؤسسة موهبة لاكتشاف المواهب
أ أ
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تطلق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" رحلتها السنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية من مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان
وتبدأ المؤسسة رحلتها السنوية مع شركاؤها؛ وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم ممثلة في مركز قياس.


فتح باب التسجيل غداً

وتعلن "موهبة" غداً في احتفال بمقرها لتدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، وفتح باب التسجيل برعاية معالي وزير التعليم، وبحضور أمين عام موهبة.
 ويستمر التسجيل في البرنامج حتى الـ 15 من شهر يناير 2024م، حيث سيتم تطبيق اختبار المقياس حضورياً باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاختيار.


جميع مراكز قياس بالمملكة

ويتم اختبار القيادة خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023م وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز قياس بالمملكة، على أن تعلن نتائج الرحلة في الـ 13 من شهر مارس 2024م.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، يمثل نموذجاً رائداً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.


الشراكة الاستراتيجية بين موهبة والوزارة

لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الإستراتيجية بين "موهبة"، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
مؤكدة أن البرنامج انطلق منذ تدشينه عام 2011م، على ركيزة الاستثمار في الموهوبين؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.


مقاييس وأدوات مؤسسة موهبة

وأضافت الدكتورة الهزاع أن البرنامج الوطني هو أحد مقاييس وأدوات مؤسسة "موهبة" للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس.
إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، منها مسابقات موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية.


نصف مليون طالب وطالبة يؤدون المقياس

لافتة إلى أنه تم تمكين أكثر من نصف مليون طالب وطالبة لأداء المقياس خلال السنوات الماضية، واكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قُدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة".
 ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، من خلال أدوات ومقاييس مقننة، حيث تم تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبني على منهجية علمية متقدمة.

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