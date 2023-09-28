أخبار السعودية.. حقيقة قرض الـ 200 ألف ريال للمتقاعدين ودعم حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"التأمينات" تكشف حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.
توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص قيمة الدعم للفرد المستقل.
بعد 4 أيام من إيداعه.. تنبيه مهم بخصوص الدعم السكني لهؤلاء
أعلن برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين حتى بعد أربعة أيام من بدء الإيداع.
المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.
"المالية": نوفمبر آخر موعد أمام القطاع الخاص لرفع المطالبات عبر «اعتماد»
أكدت وزارة المالية أهمية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة، حسب الخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/1445هـ.
خلل في الدراجات النارية لسوزوكي وإجراء عاجل من التجارة
قررت وزارة التجارة، استدعاء عشرات الدراجات من نوع سوزوكي بسبب وجود خلل فيها.
تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال
دعت سفارة المملكة في جيبوتي، المواطنين المتواجدين في هذا البلد إلى أخذ الحيطة والحذر.
براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض
أعلنت شركة أمنكو للحلول الأمنية، عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة، للعمل بمجال السكرتارية بفروع الشركة في الرياض.