تراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم في المملكة خلال شهر

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انخفضت أسعار الدواجن على اساس سنوي، وارتفعت أسعار اللحوم في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

وجاء في نشرة هيئة الإحصاء أن سعر لحم البقر الطازج (1 كجم) 50.88 ريال، ارتفع بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و3.2% على أساس شهري. اضافة اعلان





سعر لحم الضأن الطازج 64.76 ريال





انخفاض أسعار الدواجن





سعر الدجاج المجمد المستورد 18.2 ريال





سعر افخاذ الدجاج الطازج 19.13



وسجل سعر لحم الضأن الطازج (1 كجم) 64.76 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 3.3%، فيما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما سجل سعر لحم الجمل الطازج 54.09 ريال، مرتفعا بنسبة 2.9%.وبحسب النشرة سجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد (1 كجم) نحو 55.88 ريال، مرتفعا بنسبة 3.1% و0.8% على أساس سنوي وشهري على التوالي، فيما سجلت سعر تكلفة طبخ الذبيحة 295.41 ريال.أشارت النشرة إلى أن سعر الدجاج الطازج المحلي (900 جم) بلغ 18.15 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 2.1%، فيما ارتفع بنسبة طفيفة 0.1% على أساس شهري.وانخفض سعر الدجاج المجمد المحلي بنسبة 1.6%، و0.1% على أساس سنوي وشهري على التوالي، مسجلا 19.06 ريال.وسجل سعر الدجاج المجمد المستورد (900 جم) في شهر سبتمبر الماضي نحو 18.2 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 7.7%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1%.وانخفض سعر فيليه صدور الدجاج الطازج (450 جم) بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع على أساس شهري 2.4%، مسجلا 21.4 ريال في شهر سبتمبر الماضي.وبلغ سعر أفخاذ الدجاج الطازج في شهر سبتمبر 2023، نحو 10.13 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 5.5%، فيما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري.