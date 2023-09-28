أخبار السعودية.. نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي وبشرى من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
رابط الاستعلام.. تعرف على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة التنمية والموارد البشرية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية التعرف على نتيجة الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر.
بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور
قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن مصادر الدخل.
بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف"، عن توفر وظائف إدارية وتقنية "لا تشترط الخبرة"، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
سارع بالتقديم.. "التأمينات" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات
أعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف في مختلف المناطق، مؤكدة أنه لا يشترط خبرة سابقة.
انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي (المواطن والمقيم) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م.
طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة
توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تتراجع الحالة المطرية نوعًا ما على مناطق مختلفة من المملكة.
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة.