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صحيفة تواصل الالكترونية

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء

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الجوازات
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15.130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.اضافة اعلان

السجن والغرامة المالية والترحيل

وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

تحذير مهم لجميع المواطنين والمقيمين

 وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

 ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وبالرقم "999" في بقية مناطق المملكة.

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