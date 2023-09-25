أخبار السعودية.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" ودعم المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2023.
الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث
احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة
"التعليم": الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني من الإثنين إلى الخميس
يحتفل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ.
لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول
حددت وزارة التعليم، موعد اختبارات الفصل الأول الدراسي للطلاب في عموم مدارس المملكة.
تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم
كشف حساب المواطن عن شروط استحقاق الدعم للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة.
إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من المملكة.
صندوق التنمية الزراعية: تمويل الزراعة العضوية لا يشمل هذه المزارع
أكد صندوق التنمية الزراعية، أن تمويل الزراعة العضوية يعد أحد المنتجات التي يقدمها الصندوق؛ بهدف إنتاج غذاء دون استخدام مواد أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا.
خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات اللازمة لتقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية.