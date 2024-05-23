46 مئوية.. الأحساء تُسجل أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في الأحساء و44 في الدمام والخرج، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في الرياض وشرورة والمدينة المنورة وعرفات ومنى ومزدلفة والصمان والتنهات والدهناء.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 13، والباحة 16، وأبها 17، وطريف 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.