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من خلال علامتيها التجاريتين إيفال وأوسكا..

"المشروبات النقية للصناعة" تُطلق تقنية ألمانية هي الأولى في العالم لمعالجة المياه

شركة المشروبات النقية للصناعة
السيد سعد بن عجلان العجلان والدكتور رولاند فيلنر
أ أ
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في خطوة تجسد التزامها بجلب أحدث التقنيات إلى المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة المشروبات النقية للصناعة (PBIC) عن إطلاق تقنية متقدمة هي الأولى من نوعها في العالم لمعالجة المياه بالتعاون مع شركة كرونز إيه جي الألمانية.اضافة اعلان
تأتي هذه الخطوة استجابة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وجلب أفضل التقنيات إلى السوق السعودية.

مياه نقية عالية الجودة

وقد أدت جهود الشركة في التطوير إلى تقديم مياه نقية عالية الجودة بتطبيق أعلى المعايير العالمية. كما تمر كل قطرة من مياه إيفال وأوسكا بعملية مراقبة صارمة لإنتاج مياه معبأة فائقة الجودة
وتشكل هذه التقنية الجديدة لمعالجة المياه علامة فارقة في قطاع المياه، حيث تعزز قدرة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء في المملكة وخارجها.

تحقيق الريادة في مجال توفير المياه النقية

وفي هذا السياق، أشاد السيد سعد بن عجلان العجلان، المدير العام لشركة المشروبات النقية للصناعة، بالتعاون الناجح مع شركة كرونز إيه جي، مؤكدًا على التزام الشركة بتحقيق الريادة في مجال توفير المياه النقية والصحية للمستهلكين.
ومن جانبه، أكد الدكتور رولاند فيلنر، رئيس وحدات معالجة المياه في شركة كرونز إيه جي، على جودة التقنية المقدمة ودعمها لأهداف شركة المشروبات النقية للصناعة في تحقيق التميز والابتكار.

تقنية ألمانية هي الأولى في العالم لمعالجة المياه

وقال أيضًا ستكون هذه الترقية الأخيرة لتقنية معالجة المياه علامة فارقة رئيسة أخرى لشركة المشروبات النقية للصناعة‏ لتحقيق التميز في جودة المياه المعبأة وتصبح أول شركة في العالم تمتلك أكبر قدر ممكن من المعرفة في عملية معالجة المياه المتقدمة عالميًا.
تمتلك شركة المشروبات النقية للصناعة شبكة واسعة تضم فروعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية توزع من خلال أسطول ضخم موزع في المملكة العربية السعودية يضم أكثر من 850 مركبة.
وتعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة إلى سجل الشركة في تقديم منتجات ذات جودة عالية، وتعزيز مكانتها كرائدة في قطاع المياه المعبأة في المملكة وخارجها.
تُعد شركة المشروبات النقية للصناعة من الشركات البارزة التي تسعى جاهدة لتحقيق التميز في جودة المياه المعبأة وتلبية تطلعات العملاء بمنتجات مبتكرة ومتطورة.

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