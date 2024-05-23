مكافآت مالية.. جامعة أم القرى تطرح وظائف جامعي البيانات لموسم الحج 1445هـ

أ أ

أعلنت جامعة أم القرى (الممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة) عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (جامعي البيانات) للدراسات الموسمية لموسم الحج 1445هـ على النحو التالي:





المسمى الوظيفي



الشروط



المميزات



المواقع



طريقة التقديم

