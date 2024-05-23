مكافآت مالية.. جامعة أم القرى تطرح وظائف جامعي البيانات لموسم الحج 1445هـ

أ أ
أعلنت جامعة أم القرى (الممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة) عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (جامعي البيانات) للدراسات الموسمية لموسم الحج 1445هـ على النحو التالي:
المسمى الوظيفي - جامع البيانات
الشروط- الالتزام بالحضور.
- المؤهلات بكالوريوس فما فوق.
- خلفية أكاديمية في البحث والإحصاء.
المميزات- مكافآت مالية.
- توفير مواصلات.
- شهادات للمشاركين.
المواقع - محطات النقل.
- المسجد الحرام.
- المشاعر المقدسة.
- الفنادق المحيطة بالحرم.
طريقة التقديم التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم السبت 1445/11/17هـ
لمتابعة حسابات وظيفة.كوم على مواقع التواصل.