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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة حكومية

الراتب - ريال 0 عملة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
أ أ
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أعلنت شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية (شركة حكومية مملوكة بالكامل للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، عن توفر وظائف في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان


المسمى الوظيفي

- أخصائي درونز.


أماكن العمل

- المنطقة الوسطى (الرياض).
- المنطقة الشرقية (الخبر).
- المنطقة الغربية (جدة).

الوصف الوظيفي

- المعني بإدارة العمليات المتعلقة بالدرونز على الشكل المطلوب من خلال إدارة الوقت المحدد وفق جدول زمني باستخدام الوسائل المتاحة مع تحديد الأعمال التي يتضمنها العمل والمحافظة على تقييم وجودة العمل بشكل مستمر وتحقيق النتائج المطلوبة.
- مع متابعة سير عمل في المدن الصناعية على المنشأة الغذائية والتجارية والصناعية والمناطق السكنية في المدن الصناعية لضمان تطبيق الاشتراطات الإنشائية والفنية والصحية والقيام بالمتابعة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات بصورة مستمرة وفق الضوابط المعتمدة من قبل مدن والجهات ذات العلاقة.

المهام الوظيفية

- تطبيق التعليمات والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية عند القيام بإنجاز المهام الروتينية والغير روتينية المتعلقة بتحديد مسار الرحلة وارتفاع التحليق والسرعة الجوية للطائرة حاملة آلة التصوير، وإجراء عملية التصوير، وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها، و الحرص، دون مساعدة الآخرين.
- المشاركة في تعبئة النماذج والتقارير الدورية الروتينية وغير الروتينية (اليومية والأسبوعية والشهرية) وذلك حسب الإجراءات المتبعة وتسليمها لرئيسه المباشر.
- تحديد وترتيب المقترحات لتحسين وتطوير وترشيد التكاليف والممارسات المتبعة واللوائح والأدوات والمواد المستخدمة لإنجاز العمل بما يتماشى مع توجهات الوحدة التنظيمية.

الخبرة العملية

- لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

المهارات

- التخطيط والتنظيم وتقديم المبادرات البناءة.
- إجادة عملية التواصل والاقناع والتعامل مع الشخصيات المختلفة.
- القدرة على عمل التحليلات والقياسات المختلفة.
- الالمام بعملية التخطيط وكذلك وضع الأهداف المختلفة.
- الإلمام باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

الراتب الإجمالي

- راتب اجمالي 10,000 ريال.

طريقة التقديم

- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]

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