الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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عاجل.. براتب 11.500 ريال.. وظائف إدارية في هيئة تطوير منطقة مكة بـ4 مزايا

هيئة تطوير مكة
وظائف هيئة تطوير مكة المكرمة
أ أ
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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية بمسمى (اختصاصي إدارة المخاطر) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب مجزية ومزايا تنافسية حسب التخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف هيئة تطوير مكة.. التخصصات المطلوبة

- اقتصاد الأعمال
- اقتصاد الأعمال
- القانون
- المحاسبة
- الأنظمة
- المحاسبة
- المراجعة
- المراجعة الداخلية
- تقنية المحاسبة.

المهام الوظيفية

- المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة والعمل على تنفيذها بما يتوافق مع الخطط العامة للجهة ومع السياسات والإجراءات المنظمة.
- جمع البيانات المتعلقة بأداء الإدارة ومؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسة الخاصة بها.
- تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالإدارة وتحديثها.
- الالتزام بخطة التنمية الشخصية.
- تحديد المشكلات والمخاطر واقتراح خطة التقليل منها.
 ـ تنفيذ المهام المخوَّلة ضمن الإدارة.
- جمع البيانات وتحليلها وتنقيتها.
- تحديد احتمالية المخاطر وتأثيرها والحفاظ على التواصل مع لجنة التدقيق والمخاطر.

وظائف هيئة تطوير مكة.. الرواتب

- الرواتب الإجمالية تتراوح من (10.500 إلى 11.500) ريال شهريًا.

المميزات

- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.
- بدل نقل شهري.
- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.
- علاوة سنوية (وفقًا للائحة التنفيذية).

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الاثنين 1445/8/16هـ

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