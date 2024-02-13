عاجل.. براتب 11.500 ريال.. وظائف إدارية في هيئة تطوير منطقة مكة بـ4 مزايا

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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة إدارية
بمسمى (اختصاصي إدارة المخاطر) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب مجزية
ومزايا تنافسية حسب التخصصات التالية:
وظائف هيئة تطوير مكة.. التخصصات المطلوبة- اقتصاد
الأعمال
- اقتصاد الأعمال
- القانون
- المحاسبة
- الأنظمة
- المحاسبة
- المراجعة
- المراجعة الداخلية
- تقنية المحاسبة.
المهام الوظيفية- المشاركة في
تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة والعمل على تنفيذها بما يتوافق مع
الخطط العامة للجهة ومع السياسات والإجراءات المنظمة.
- جمع البيانات المتعلقة بأداء الإدارة ومؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسة الخاصة بها.
- تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالإدارة وتحديثها.
- الالتزام بخطة التنمية الشخصية.
- تحديد المشكلات والمخاطر واقتراح خطة التقليل منها.
ـ تنفيذ المهام المخوَّلة ضمن الإدارة.
- جمع البيانات وتحليلها وتنقيتها.
- تحديد احتمالية المخاطر وتأثيرها والحفاظ على التواصل مع لجنة التدقيق والمخاطر.
وظائف هيئة تطوير مكة.. الرواتب- الرواتب
الإجمالية تتراوح من (10.500 إلى 11.500) ريال شهريًا.
المميزات- بدل سكن 25%
من الأجر الأساسي.
- بدل نقل شهري.
- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.
- علاوة سنوية (وفقًا للائحة التنفيذية).