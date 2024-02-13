عاجل.. هل يستحق السجين الدفعات السابقة من حساب المواطن؟

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أوضح حساب المواطن موقف السجين من الحصول على الدعم من البرنامج، وهل يستحق الدفعات السابقة بعد الإفراج عنه؟





لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن



السجين لا يستحق الدفعات السابقة



كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن



طريقة تسجيل أسرة سجين في حساب المواطن



شروط استيفاء الأهلية



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

