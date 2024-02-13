عاجل.. هل يستحق السجين الدفعات السابقة من حساب المواطن؟

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أوضح حساب المواطن موقف السجين من الحصول على الدعم من
البرنامج، وهل يستحق الدفعات السابقة بعد الإفراج عنه؟
لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": "لا يمكن للسجين الاستفادة في حساب المواطن؛ حيث من شروط
الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً".
جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "هل السجين ينقطع عنه حساب المواطن؟".
السجين لا يستحق الدفعات السابقةوفي إفادة سابقة، أكد حساب المواطن أن السجين بعد
الإفراج عنه لا يستحق الدفعات السابقة أثناء فترة سجنه، وأضاف: "وفي حال تم
التسجيل سيتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات
السابقة".
كيفية تسجيل أسرة السجين في حساب المواطنوحدد حساب المواطن، آلية استفادة أسرة السجين من
الدعم، بعد استبعاد المستفيد الرئيس لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.
جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة سجين، تسأل: زوجي مستفيد من حساب المواطن هل نستفيد بشكل تلقائي، أم يجب التسجيل؟
وأجاب البرنامج بأنه "يجب التسجيل كعائلة سجين وإضافة رقم الآيبان الخاص بك ليتم تحويل المبلغ لك، وذلك بعد دراسة أهليتك واستحقاقك".
طريقة تسجيل أسرة سجين في حساب المواطنوأفاد البرنامج في رد سابق بأنه "وبإمكان الزوجة
التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون"، ولا يتم إضافة
الزوج". وتابع: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو
بطاقة العائلة".
وحدد طريقة التسجيل على النحو التالي: "اختيار نوع الطلب الرئيس "التسجيل"، ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة سجين مسجل مسبقًا"، ورفع المستندات المطلوبة".
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.