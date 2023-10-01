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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

المملكة تدين عملية حرق المصحف في مالمو السويدية وتصفها بالجريمة النكراء
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف.

إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال
أعلنت النيابة العامة اليوم، عن توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال.

التأمين على المركبات .. ماذا تفعل لو تأخرت في الحصول على الوثيقة؟
كشف المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين، عادل العيسى، عن وجود حالات تأخير في الحصول على وثائق التأمين، لتقديم بعض الشركات عروضًا إضافية على وثائق التأمين، إلا أنها حالات نادرة ومحدودة.

توضيح مهم لـ "التأمينات" بشأن موعد إيداع المعاشات للمستفيدين
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بشأن إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات.

3 حالات لتوقف صرف الدعم السكني
حدد برنامج سكني، ثلاث حالات يتوقف فيها صرف الدعم السكني عن المستفيد.

إنذار لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وصواعق رعدية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، عن طرح عدد 84 وظيفة بمسمى معيد للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، طرح وظائف إدارية وقانونية في مقرها بالرياض حسب المسميات التالية:

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