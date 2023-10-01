سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

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أعلنت
الهيئة العامة لعقارات الدولة، طرح وظائف إدارية وقانونية في مقرها بالرياض حسب المسميات
التالية:
1 -
باحث.المتطلبات:
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- درجة البكالوريوس في "القانون" أو ما يعادله "لا يشترط الخبرة".
المهام المطلوبة:
- إجراء الدراسات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
المساعدة في تحديد ودراسة التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية التي حدثت في المملكة للمشاركة في تنفيذ التغييرات في الهيئة.
- المشاركة في دراسة المنهجيات الحالية التي يجري تنفيذها في الهيئة للمساعدة في تقييم الكفاءة والأداء بناءً على نتائج أداء الدورة السابقة.
- المشاركة في وضع خطة عمل تستند إلى نتائج دراسات المنهجيات الحالية والعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الدورة التالية.
- المساعدة في وضع وتحديث المبادئ التوجيهية للاستشارات القانونية وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية.
2-
كبير أخصائي المحفظة العقارية
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، مع خبرة 6 سنوات.
المهام المطلوبة:
- تطوير وتحديث سياسات ومعايير المحفظة العقارية لتسهيل عمليات تنظيم البيانات في النظام بالتنسيق.
- تعيين سياسات ومعايير الوصول إلى البيانات التي تحدد حقوق الوصول لضمان عدم السرقة أو الاحتيال ولضمان أن البيانات تظل في تحكم المحفظة العقارية.
- توجيه التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات للاتفاق على حقول إدخال البيانات وخطط مرئيات البيانات ولوحات المعلومات المطلوبة ونشر ميزات جديدة باستمرار لتحسين خدمات المحفظة العقارية.
- وضع سياسات حقوق الوصول التي تحدد بوضوح أصحاب المصلحة الذين يمكنهم إدخال البيانات في المحفظة العقارية لتجنب الوصول غير المصرح به إلى بيانات الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- مراجعة وتحديث إرشادات وخطة وجدول لصيانة قاعدة البيانات بشكل منتظم لتقييم أداء ودقة المعلومات.
- تحديد معايير المحفظة العقارية بالتوافق مع معايير ISO لإدارة المخاطر وبرامج المراجعة الداخلية والخارجية وتحديد المعايير التي يجب على المحفظة العقارية إتباعها.