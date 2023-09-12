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"التأمينات": 107 آلاف مسجل جديد في الخدمات الإلكترونية لشهر أغسطس

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة.
في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل جديد، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.اضافة اعلان
جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة، والتي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر الماضي. 



مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس

وتفصيلاً، بيّنت المؤسسة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.
وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.

خدمة العملاء

وحول الأرقام المحققة في خدمة العملاء، أوضحت المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل.
فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، كما استفاد أكثر من 15 ألف عميل من خدمة "واتساب" التأمينات الاجتماعية.
فيما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة "إكس" أكثر من 48 ألف استفسار لذات الفترة.
وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، كما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.

تعزيز الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية

وحول جهودها في تعزيز الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية، بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي أكثر 47 لقاء وورشة.
فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، كما سجلت المؤسسة أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.
كما استعرضت النشرة أبرز الأرقام والإنجازات في مجال التحول الرقمي لخدمات المؤسسة.
إذ أوضحت أن عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر.
كما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 210 ألف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد. 
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية حصلت مؤخرًا على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023م الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.

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