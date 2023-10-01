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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم لـ "التأمينات" بشأن موعد إيداع المعاشات للمستفيدين

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بشأن إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات.

موعد إيداع المعاشات للمستفيديناضافة اعلان

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه سيتم الإيداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.
وردًا على سؤال أحد المستفيدين، نوه إلى أنه يُرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وأنه في حال عدم الإيداع يمكن التواصل مع المؤسسة على مدار الساعة.

حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين
وأضافت في الوقت نفسه، أنها لا تقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.

جهود متواصلة لخدمة المواطنين
وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.

تنفيذ نظام التأمينات وفروعه ولوائحه
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.
وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.

تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية
وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

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