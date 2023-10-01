الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التأمين على المركبات .. ماذا تفعل لو تأخرت في الحصول على الوثيقة؟

التأمين
التأمين على المركبات
أ أ
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كشف المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين، عادل العيسى، عن وجود حالات تأخير في الحصول على وثائق التأمين، لتقديم بعض الشركات عروضًا إضافية على وثائق التأمين، إلا أنها حالات نادرة ومحدودة.اضافة اعلان
وأكد العيسى، أن تجديد وثائق تأمين المركبات يعكس وعي قائدي المركبات بأهمية التأمين وفوائده، خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من المخاطر التي قد تنشأ عن حوادث السير غير المتوقعة، وفقا لـ "اليوم".

 

25 شركة تأمين و80 للوساطة التأمينية

وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 شركة تأمين وأكثر من 80 شركة وساطة تأمينية مرخصة في المملكة، حيث يتوفر للمراجعين إمكانية شراء وثائق التأمين عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية ومراكز الخدمة.

 

التأخير في الحصول على وثائق التأمين

وأوضح العيسى، أن حالات التأخير في الحصول على وثائق التأمين نادرة جدًا ومحدودة، ونصح الأشخاص الذين يتأخرون في الحصول على وثائق التأمين، بالتواصل مع خدمة العملاء في تلك الشركات.
ويُمكن الاطلاع على العروض المتاحة من خلال زيارة المنصات الإلكترونية التي تقدم مقارنة لأسعار وثائق التأمين بين الشركات المختلفة

 

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة

1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
4 - تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية - رقم اللوحة - الرمز المرئي.
5ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.

 

بداية تطبيق مخالفة تأمين مركبة غير سار

ويبدأ المرور اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات، وأوضحت إدارة المرور 5 معلومات عن الرصد الإلكتروني للمركبات.


إلزامية حجز موعد للفحص الفني

كما تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتنفيذ إلزامية حجز موعد للفحص الفني الدوري لجميع المركبات بداية من اليوم أيضا.


5 معلومات عن الرصد الإلكتروني

1 - سيتم تطبيقه على جميع المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
2 - سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة.
3 - ترصد المخالفة مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4 - المخالفة ستكون من 100 إلى 150 ريالًا.
5 – المخالفة مستقلة كباقي المخالفات ولا ترتبط بأخرى.


منصة الفحص الدوري

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الحجز لفحص المركبة عبر منصة الفحص الفني الدوري، وذلك لتنظيم عملية دخول المركبات، واستغلال الوقت الأمثل في الحضور للفحص الفني بحسب الموعد على المنصة.
كما يستهدف تطبيق الحجز الإلزامي اختيار المستفيد الوقت المناسب للحجز، مما يجنبه الانتظار من خلال الحجز الإلكتروني عبر المنصة.


أتمتة الإجراءات الخاصة بمخالفة التأمين

بيّن المرور أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، وتمت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى، وتتراوح قيمتها بين 100 ريال و150 ريالا.


تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات مرورية

وقامت الإدارة العامة للمرور، نهاية العام الماضي، بتفعيل الرصد الآلي لـ7 مخالفات مرورية:
1 - وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
2 - تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
3 - قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
4 - مخالفة تنظيمات السير على الطريق.
5 - عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات.
6 - عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
7 - القيادة على أكتاف الطريق والأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.


24 نقطة لسحب رخصة القيادة

1- المرة الأولى
سحب رخصة القيادة ثلاثة أشهر.
2- المرة الثانية
سحب رخصة القيادة ستة أشهر.
3- المرة الثالثة
سحب رخصة القيادة سنة هجرية.
4- المرة الرابعة
سحب رخصة القيادة نهائيًا.

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