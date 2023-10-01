المملكة تدين عملية حرق المصحف في مالمو السويدية وتصفها بالجريمة النكراء

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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف. اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية على صفحتها الرسمية في "إكس" وأكدت خلاله على أن عملية حرق المصحف تمت بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.





الرفض التام للأعمال السافرة





مطالبة السلطات بالتصدي لهذه الممارسات





الانتقادات الواسعة في العالم الإسلامي



وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير.وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن ارتكاب هذ الجريمة يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.يشار إلى أن حوادث حرق المصحف الشريف في السويد متكررة، وتسمح بها السطات هناك بحجة حماية حرية التعبير، رغم الانتقادات الواسعة في العالم الإسلامي.وقد شهدت بعض العواصم العربية والإسلامية احتجاجات وتظاهرات أمام سفارات السويد، لكن الواضح أن كل هذا لم يكن كافيًا للضغط على الحكومة السويدية لمنع تكرار هذه الحوادث.