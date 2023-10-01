رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

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أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، عن طرح عدد 84 وظيفة بمسمى معيد للرجال والنساء حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي



الوثائق المطلوبة عند التقديم



طريقة التقديم

