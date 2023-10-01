رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

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أعلنت جامعة الملك عبد العزيز، عن طرح عدد 84 وظيفة بمسمى معيد للرجال والنساء حملة البكالوريوس
في مختلف التخصصات، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق
المسابقة الوظيفية على النحو التالي:
المسمى
الوظيفي- معيد
(للرجال والنساء)
التخصصات المطلوبة
- التأمين
- التسويق
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- القانون العام
- القانون الخاص
- العلوم السياسية
- الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- تخصصات العلوم
- علوم الأحياء
- الفيزياء
- الجيوماتكس
- الزراعة والتربة
- الثروة المعدنية والصخور
- الكيمياء البحرية
- التاريخ والآثار
- الإنتاج المرئي والمسموع
- الأزياء والنسيج
- الاعتدال والأمن الفكري
- إدارة الفعاليات والمناسبات
- إدارة الضيافة
- إدارة السفر والسياحة
- الكائنات الدقيقة الطبية
- الطب والجراحة (علم الأدوية)
- تمريض الأطفال
- تمريض باطني وجراحي
- الصحة النفسية
- العناية المركزة
- تمريض الطوارئ
- العلاج الوظيفي
- العلاج التنفسي
- علاج علل السمع والتخاطب
- هندسة التعدين
- هندسة الطيران
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- تقنية المعلومات الصحية
- الموانئ والنقل البحري
- الملاحة البحرية
- الهندسة البحرية
- التشريح
الوثائق
المطلوبة عند التقديم
- الهوية
الوطنية
- وثيقة التخرج.
- كشف الدرجات المعتمدة.
- شهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت.