الظاهرة والتأثير.. "المسند" يكشف سر سحب "الماماتوس" تحت المزن الركامي

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر سحب الماماتوس التي تتكون عادة تحت المزن الركامي.





"الماماتوس" تتشكل على ارتفاعات مختلفة



تتشكل على ارتفاعات مختلفة



سحب مرعبة مخيفة في شكلها



تظهر عادة تحت سحب المزن الركامي



تتسبب بالعواصف الرعدية العنيفة



اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه السحب تتشكل على ارتفاعات مختلفة، وفي أشكال مختلفة.وأضاف أن الرياح تلعب دورًا كبيرًا في تنوع أشكالها وصورها، والتي تصيب المشاهد أحياناً بالدهشة، بل بالخوف، خاصة عندما تتشكل سحب الماماتوس على هيئة أثداء البقر.كما تظهر على هيئة أنابيب طولية متجاورة، أو ضفائر شعر، أو أنصاف كور متجاورة ومتجانسة، أو على هيئة تموجات متجانسة كتموجات الشعر، وأحيانًا يظهر أكثر من نوع لها في وقت واحد.وبين أن هذه الظاهرة تُعرف بسحب "الماماتوس"، وذلك يرجع للأصل اللاتيني للكلمة "mamma" (ماما) وذلك كونها سحب على هيئة أثداء، وتظهر أحياناً في جهة واحدة من السماء، وربما في جزء يسير من السماء، وأحيانا تمتد من الأفق إلى الأفق.ووأَشار إلى أن "الماماتوس"، هي سحب مرعبة مخيفة في شكلها، ووصفها، وهي من أغرب أنواع السحب التي عرفها الإنسان، وأن هناك أكثر من عشر نظريات مختلفة لعلماء الأرصاد تحاول فك رموزها وتفسير ظهورها.ولفت إلى أن سحب الماماتوس هي سحب نادرة في المناطق الرطبة، فكيف بمناطقنا الجافة، وعلى الرغم من ذلك شُوهدت في أكثر من مكان في المملكة كمكة المكرمة وأبها، وحائل.وأكد أن سحب الماماتوس تظهر عادة تحت سحب المزن الركامي العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة، وعواصف رعدية ممطرة.كما تتلون بألوان مختلفة، تتوقف على سماكة السحب التي تعلوها، والوقت الذي تظهر فيها من النهار، وزاوية سقوط أشعة الشمس، وهي تتشكل وتظهر عادة متزامنة مع سحب السي بي "المزن الركامي" العظيمة والتي تتسبب بالعواصف الرعدية العنيفة، متزامنة مع أجواء دافئة نسبيًا.وقد يظهر ويتشكل إعصار التورنيدو في مثل تلك الظروف، كما أن سحب الماماتوس خطرة على الملاحة الجوية لعنف المطبات الهوائية فيها