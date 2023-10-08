"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية يوليو الماضي، وتنتهي في 31 من ديسمبر القادم 2023م. اضافة اعلان





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