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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة الفرص الاستثمارية "عن بُعد"

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دورة الفرص الاستثمارية "عن بُعد"
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم.
وتأتي الدورة بعنوان نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، وتقدم للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

* مسمى الدورة:

- نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة

* موعد الدورة:

- يوم الثلاثاء 1445/3/25هـ والموافق 2023/10/10 م "من الساعة 4:00 مساءً".

* مكان الدورة:

- عن بُعد "منصة زووم".

* ملاحظة هامة:

- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/23هـ "الموافق 2023/10/8م" من خلال الرابط، (اضغط هنا).

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