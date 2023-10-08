رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة الفرص الاستثمارية "عن بُعد"

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم.

وتأتي الدورة بعنوان نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، وتقدم للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





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