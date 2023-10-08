استدعاء المئات من مركبات بيجو لخلل فني يتسبب في وقوع حوادث

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات من نوع بيجو.

وبينت الوزارة أن قرار الاستدعاء شمل 311 مركبة من طرازات "2008 / 301 / 208"، موديل 2016 – 2022. اضافة اعلان

وعزت ذلك إلى "خلل في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N) بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D) مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث".

يشار إلى أن وزارة التجارة تعلن من وقت لآخر عن استدعاء مركبات بسبب مشاكل فنية.



