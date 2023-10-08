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صحيفة تواصل الالكترونية

"رضاكم جنة".. مبادرة اجتماعية تستهدف كبار السن في جازان

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اليوم العالمي للمسنين
أ أ
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أطلقت جمعية رواد العمل التطوعي بجازان، عبر فريق المخلاف التطوعي؛ مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

مبادرة اجتماعية تستهدف كبار السن

وتحت شعار "رضاكم جنة", شارك عددٍ من كبار السن في المبادرة التطوعية، أمس السبت, وذلك بحديقة الملك فهد بجادة محافظة صبيا.

أهم أهداف المبادرة

 وركزت المبادرة, على فئة المسنين وتعريف المجتمع باحتياجاتهم وأهمية الرعاية الصحية لهم، من خلال:
1 - تفعيل برامج توعوية وتثقيفية متنوعة.
2 - التأكيد على أهمية ممارسة رياضة المشي.
3 - التعريف بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها كبار السن في المجتمع.

 وجاءت المبادرة سعيًا من الجمعية لزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة بأهمية رعاية هذه الفئة الغالية التي قدّمت خدمات جليلة للوطن والمجتمع والأسرة.

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