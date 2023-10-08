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المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان

وزارة الخارجية السعودية 2
وزارة الخارجية
أ أ
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أعربت وزارة خارجية المملكة، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.اضافة اعلان

المملكة تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأشقاء

 وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
يأتي هذا في وقت كشف فيه المتحدث باسم وزارة الكوارث الوطنية الأفغانية، أن الزلازل أودت بحياة 2053 شخصًا.

ارتفاع عدد الضحايا

وأكد في تصريحات لـ "رويترز"، أن الهزات الأرضية أسفرت عن إصابة 9240 آخرين وتدمير أكثر من 1000 قتيل وجريح.
وأوضح أن سلسلة الزلازل التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من البلاد أسفرت عن دمار 3 قرى في ولاية هيرات بالكامل، ولا يزال مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

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