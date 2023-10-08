46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة.وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في الأحساء، و41 في الدمام وحفر الباطن وبريدة، و40 درجة في المدينة والصمان والدهناء والخرج، و39 درجة في الرياض ووادي الدواسر.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 15، والباحة وطريف 18، والطائف 19، والقريات 20 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.