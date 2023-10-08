قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

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أكد حساب المواطن، أن إيقاف الخدمات للمستفيدين لا يحرمهم من استحقاق الدعم ما دام الحساب البنكي نشطًا.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 8, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

