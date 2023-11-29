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أئمة ومؤذنون.. الشؤون الإسلامية تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية بجميع المناطق

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الشؤون الإسلامية تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية
أ أ
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تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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* المسمى الوظيفي:

 - وظائف الأئمة:

1 - التفرغ التام للعمل.
 2 - اجتياز الكشف الطبي.
 3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
 4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة .
 5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
 6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
 7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

 - وظائف المؤذنين:

1 - التفرغ التام للعمل.
 2 - اجتياز الكشف الطبي.
 3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
 4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة.
 5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
 6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
 7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
 8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على هذا الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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