أئمة ومؤذنون.. الشؤون الإسلامية تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية بجميع المناطق

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تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى
الوظيفي:1 -
التفرغ التام للعمل.
- وظائف الأئمة:
2 - اجتياز الكشف الطبي.
3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة .
5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
- وظائف المؤذنين:1 -
التفرغ التام للعمل.
2 - اجتياز الكشف الطبي.
3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة.
5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
* طريقة
التقديم:أوضحت
الشؤون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على هذا الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).