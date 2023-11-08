499 مخالفة عمل تحت أشعة الشمس في "الشرقية"

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قامت فرق الرقابة الميدانية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمنطقة الشرقية بـ 1293 زيارة رقابية، وتم ضبط 499 مخالفة عمل تحت أشعة الشمس. اضافة اعلان





حظر العمل تحت أشعة الشمس



ضبط 499 مخالفة



وتفصيلاً، نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال فترة تطبيق القرار الوزاري، والقاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص بداية من الخميس 15 يونيو وحتى الجمعة 15 سبتمبر الماضيين، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 مساء.وأسفر ذلك عن 1293 زيارة رقابية، وضبط 499 مخالفة للفقرة السادسة من جدول العقوبات التي تنص على «قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري".وأكدت وحدة الرقابة بالمنطقة استمرار جولاتها الرقابية بكل المحافظات لرصد أي مخالفة لنظام العمل في القطاع الخاص والتأكد من تطبيق نظام العمل ولوائحه التنفيذية.