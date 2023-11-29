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عدد السجلات التجارية في جازان يبلغ 55 ألفا بزيادة 52%

منتدى جازان
منتدى الاستثمار في جازان
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كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في منطقة جازان 52% خلال السنوات الخمس الماضية، وصولاً إلى أكثر من 55 ألف سجل تجاري. اضافة اعلان

جازان سابع مناطق المملكة في عدد السجلات

وأوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية الأستاذ عبد السلام المانع خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بمنتدى جازان للاستثمار بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان"، أن جازان تعد سابع أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية.
وأضاف، هناك الكثير من القطاعات الواعدة ساهمت في تنامي أعداد السجلات، مدعومة بالمشاريع التجارية والاستثمارية بالمنطقة.

تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية

وتناول دور منظومة التجارة في تطوير التشريعات وإعداد وصدور أكثر من 70 تشريعًا، وتطرق لدور نظام الشركات الجديد في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في ظل الممكنات والسهولة لتأسيس الكيانات التجارية.
مضيفًا أن هناك أربعة أنظمة جديدة يترقب صدورها لتعزيز الثقة في البيئة التجارية هي: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية.

حوافز وممكنات للمنشآت الصغيرة

وأضاف أن هناك حوافز وممكنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة جازان، حيث قدم برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" أكثر من 417 مليون ريال.
وتستفيد المنشآت ورواد الأعمال من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في خدمات الامتياز التجاري وخدمة جدير وطموح والاستشارات والدعم وغيرها من الخدمات المقدمة.

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