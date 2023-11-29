فرصة للخريجين.. "المواصفات" تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت
الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة عن وظائف "إدارية ومالية وقانونية
وهندسية"، لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في الرياض وجدة على النحو
التالي:
* المسميات
الوظيفية:-
مدير إدارة المعاينة
- مدير إدارة المواهب
- مدير المكتب التنفيذي
- مدير إدارة التحقيقات
- مدير إدارة هندسة البيانات
- مدير إدارة تحليل البيانات
- مدير إدارة حوكمة البيانات
- مدير إدارة استكشاف التقنية
- رئيس قسم اختبار التطبيقات
- مدير إدارة المراقبة الأمنية
- رئيس قسم المراجعة الإدارية
- مدير إدارة البرامج والتدريب
- مدير إدارة المعرفة المؤسسية
- مدير إدارة التواصل والتسويق
- مدير إدارة الشؤون التنفيذية
- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي
- رئيس قسم تخطيط القوى العاملة
- رئيس قسم تقييم التميز المؤسسي
- مدير إدارة الأنظمة والسياسات القانونية
- رئيس قسم المنتجات الغذائية والكيميائية
* التخصصات
المطلوبة:-
الإدارة
- القانون
- الحقوق
- الأنظمة
- المالية
- الفيزياء
- الكيمياء
- الهندسة
- المحاسبة
- إدارة مكتبية
- اعلام صحافة
- علوم الحاسب
- هندسة النظم
- الموارد البشرية
- هندسة صناعية
- هندسة الحاسب
- التدريب والتطوير
- هندسة البرمجيات
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكيميائية
- التسويق والعلاقات العامة
- أو مايعادلهم