صرف معاش التأمينات لشهر نوفمبر في هذا الموعد

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف المعاشات يوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات". اضافة اعلان

وتابعت: "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".





صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد



ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.