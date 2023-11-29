هل يشترط التسجيل في حساب المواطن برقم جوال المتقدم؟

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اشترط حساب المواطن، التسجيل برقم جوال جديد لم يسبق تسجيله من قبل.

وقال ردًا على استفسار لأحد المتابعين يجد صعوبة في التسجيل بجواله: "يلزمك التسجيل برقم جوال جديد غير مسجل مسبقًا في البرنامج". اضافة اعلان

وأضاف: "لا يشترط ان يكون رقم الجوال باسم المتقدم بالطلب ولكن لابد أن يكون غير مسجل في حساب المواطن".



وفي إفادة سابقة، أوضح البرنامج، أنه "لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين".



لا يشترط ان يكون رقم الجوال باسم المتقدم بالطلب ولكن لابد أن يكون غير مسجل في حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 29, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

