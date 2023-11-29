الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات

التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
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تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للعملاء المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني.اضافة اعلان

خطوات استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني

ادخل على الموقع الإلكتروني لبرنامج (تقدير).
اضغط على أيقونة (الدخول)، وسجل الدخول مستخدمًا بيانات دخولك الخاصة بالمؤسسة.
اضغط على زر (عرض الكل) لتظهر لك قائمة بجميع العروض المقدمة.
اضغط على العرض الذي ترغب بالاستفادة منه للاطلاع على تفاصيله وطريقة الاستفادة منه.
يمكنك الضغط على الملف الشخصي لتحديث البيانات والتسجيل في مسار (خبرة).
وتتولى المنصة متابعة تنفيذ الخدمة ومراجعة طلبك والذي يتطلب تقريبًا 9 أيام.
بمجرد الموافقة سيتم إخطار المتقاعد، حيث يمكنه استلام البطاقة من المكتب المعين.

مزايا برنامج تقدير

ويعتبر برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدمة لعملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين.
ويُعنى البرنامج بعقد الشراكات الإستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإقامة الفعاليات لهم ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء برنامج "تقدير".

كيفية الاستفادة من مسارات تقدير

وعن كيفية استفادة العميل من مسارات "تقدير"، بينت المؤسسة أنه تم الربط الإلكتروني المباشر مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو العروض، ويتيح هذا الربط التعرف التلقائي لعضو برنامج تقدير.
كما يمكن أيضًا استخدام البطاقة التعريفية الإلكترونية لعميل المؤسسة والبطاقة التعريفية للمتقاعدين، والتي يمكن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق تقدير ودون الحاجة لطباعتها.
ويمكن لكافة العملاء التعرف على برنامج "تقدير" ومزاياه وأهدافه والشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من كافة العروض والخصومات المقدمة عبر زيارة موقع البرنامج www.tqr.sa أو تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج عبر متاجر الأجهزة الذكية. 

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