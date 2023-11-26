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أخبار السعودية.. طريقة التقديم على منحة دراسية وتنبيه بخصوص تأخر الدعم السكني لهؤلاء

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بالفيديو والصور.. عبور قوافل المملكة الإغاثية معبر رفح نحو قطاع غزة
عبرت اليوم، مجموعة من القوافل الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة.

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 534 مليون ريال
تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لتتجاوز أكثر من 534 مليون ريال، في مستهل الأسبوع الرابع من انطلاقها.

طريقة التقديم على منحة دراسية لطلاب المملكة
تتيح وزارة التعليم للطلاب والطالبات الاستفادة من برامج المنح المقدمة في الدول المختلفة والجامعات العالمية في دول الابتعاث.

توضيح من سكني بخصوص تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين
أعلن برنامج سكني، استمرار صرف الدعم لبعض المستفيدين، مع إعلان صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات المستفيدين.

6 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد عبر أبشر
كشفت الأحوال المدنية عن طريقة تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان من خلال البريد.

ضربة موجعة.. الأمن يُداهم أوكار تجار السموم في هذه مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

ارتكب هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على أحد المواطنين
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه "8473" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض.

1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة.. بزيادة 3.5%
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "مرصد منشآت " زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني.

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