ضربة موجعة.. الأمن يُداهم أوكار تجار السموم في هذه مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 135
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان أيضًا، محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ضبط
مواطن ارتكب مخالفات رعيفي
الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة ارتكب
مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل،في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام
عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
الرياض، قبضت دوريات الأمن على مواطن لترويجه 8473 قرصًا من مادة الإمفيتامين
المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.