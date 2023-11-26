ضربة موجعة.. الأمن يُداهم أوكار تجار السموم في هذه مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مواطن ارتكب مخالفات رعي



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

