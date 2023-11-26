الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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ضربة موجعة.. الأمن يُداهم أوكار تجار السموم في هذه مناطق

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كميات من المضبوطات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان أيضًا، محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.


ضبط مواطن ارتكب مخالفات رعي

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل،في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي الرياض، قبضت دوريات الأمن على مواطن لترويجه 8473 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.

جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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