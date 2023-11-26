بالفيديو والصور.. عبور قوافل المملكة الإغاثية معبر رفح نحو قطاع غزة

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عبرت اليوم، مجموعة من القوافل الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة. اضافة اعلان







مساعدات غذائية وطبية وإيوائية



مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة



دور إنساني كبير تقوم به المملكة



تجهيز قافلة تمثل أكثر من 326 شاحنة



تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.ويوم أمس، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة للمتضررين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتجهيز قافلة تمثل أكثر من 326 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ستتحرك تباعاً إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى قطاع غزة امتدادا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية، كما سيتواصل نقل المساعدات الإغاثية السعودية عبر الجسرين البحري والجوي.