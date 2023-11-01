أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الطلب على الأراضي بالشرقية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج
ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9% لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال.
إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى التاسعة مساءً.
صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض
بالتزامن مع الحالة الجوية التي تشهدها الرياض، جرت السيول المتدفقة نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة غرب روضة السبلة بمحافظة الزلفي.
تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم
بعد ساعات من بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، يتساءل البعض عن سر تأخر عملية الإيداع لديه.
ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟
حددت المادة الرابعة من تنظيم التأمين الصحي الوطني الفئات المستفيدة من التأمين، منهم المواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية.
متحدث "التعليم" يكشف عن تحول إستراتيجي في عمل الوزارة
كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، صالح الثبيتي، أن الوزارة تعمل على التحول لتكون مشرّعاً ومنظّماً وداعماً إستراتيجياً للعملية التعليمية.
"تعليم مكة" تقرر تعليق الدراسة بالفترة المسائية
أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة، أنها قررت اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة بالفترة المسائية، في العاصمة المقدسة والجموم وجميع المدارس بسبب الأحوال الجوية.
4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة إمكانية تأدية العمرة للقادمين من مملكة البحرين، للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.
أمانة المدينة تفتح باب التقديم لخدمات إعاشة الحجاج الموسم المقبل
أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445هـ.
ما أسباب زيادة الطلب على شراء الأراضي بالشرقية الفترة القادمة؟
توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، راشد القاضي، زيادة الطلب على شراء الأراضي في المنطقة، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فك الحجوزات.