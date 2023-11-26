طريقة التقديم على منحة دراسية لطلاب المملكة

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تتيح وزارة التعليم للطلاب والطالبات الاستفادة من برامج المنح المقدمة في الدول المختلفة والجامعات العالمية في دول الابتعاث.
الضوابط والشروط1- أن يكون القبول الجامعي نهائيًا وغير مشروط.
2- أن تغطي المنحة الدراسية كامل الرسوم الدراسية إلى وقت التخرج.
3- أن تكون الجامعة ضمن الجامعات الموصى بها في موقع الوزارة.
4- أن يكون التخصص ضمن تخصصات البرنامج المحددة في الأوامر السامية الكريمة.
5- أن يكون التخصص الوارد في القبول مطابقًا للتخصص في المؤهل السابق للمتقدم أو امتداد له.
6- أن تكون الدولة ضمن دول الابتعاث المحددة من قبل الوزارة.
7- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن (30 سنة).
8- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الماجستير عن (35 سنة).
9- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الدكتوراه عن (45 سنة).
10- أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة للمنح الخارجية."
المستندات المطلوبة تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
نسخة من بطاقة الهوية السعودية.
نسخة من جواز السفر.
صورة من سجل الأسرة.
صورة من السجل الأكاديمي.
إحضار خطاب القبول.
إرفاق استمارة إصدار قرار الابتعاث.
خطوات التقديم على الابتعاث الخارجيبالتقديم من خلال منصة سفير من هنا.
انقر على تقديم الآن.
اختر تسجيل الدخول من خلال نظام الدخول الموحد "سفير" أو من خلال النفاذ الوطني الموحد "أبشر".
اضغط على "تسجيل الدخول".
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
اكتب الرمز المرئي المعروض أمامك للتحقق من أنك لست إنسانًا آليًا.
انقر على "دخول".
املأ استمارة الابتعاث وقم بإرفاق المستندات المطلوبة.
انقر على "إرسال".